"الأحوال المدنية": منح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص

أ أ

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، صدور أمر ملكي وقرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص، وذلك وفقًا لما كشفته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة).

حيث أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، أنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم "41582" وتاريخ 1445/6/5 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«عبدالإله جلال عبدالكريم فرح" وزوجته "وشاء معروف حسن شمت"، وأولاده "صهيب، محمد، وعد، عائشة، وجن" المبلغ بخطاب مقام المرجع رقم «45319876» وتاريخ 1445/9/12.

كما أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم «59» وتاريخ 1445/8/15 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ"ياسمين ياسر عبدالرحمن التركاوي"، وذلك بموجب المادة "14" من نظام الجنسية.



