الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الأحوال المدنية": منح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص

الهوية الوطنية
منح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، صدور أمر ملكي وقرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص، وذلك وفقًا لما كشفته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة).اضافة اعلان
حيث أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، أنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم "41582" وتاريخ 1445/6/5 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«عبدالإله جلال عبدالكريم فرح" وزوجته "وشاء معروف حسن شمت"، وأولاده "صهيب، محمد، وعد، عائشة، وجن" المبلغ بخطاب مقام المرجع رقم «45319876» وتاريخ 1445/9/12.
كما أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم «59» وتاريخ 1445/8/15 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ"ياسمين ياسر عبدالرحمن التركاوي"، وذلك بموجب المادة "14"  من نظام الجنسية.

اقرأ أيضا

عاجل.. أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على مكة والمدينة و10 مناطق

القبض على مواطن لمحاولته الاعتداء على آخر بسلاح أبيض في القويعية

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول عارمة غرب المدينة المنورة

المملكة ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن زيادة دخول المساعدات الإنسانية لغزة

الجمعة 19 رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت السحور والإفطار بجميع المناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 12:25 م الأربعاء، 06 مارس 2024

درجات الحرارة.. طريف الأقل اليوم بين مناطق المملكة بـ 8 مئوية

GH5834jWIAARdXI 4:49 م الثلاثاء، 05 مارس 2024

مجلس الوزراء يتابع تطورات الأحداث في غزة ويطالب بموقف حازم ضد الاحتلال

GH59XR6WsAA_5TS 4:25 م الثلاثاء، 05 مارس 2024

عاجل.. لتطوير الأجهزة الحكومية.. مجلس الوزراء يوافق على برنامج دعم الإدارات القانونية

GH5mX-RWkAADM1O 2:50 م الثلاثاء، 05 مارس 2024

"المسند" يكشف المناطق الأعلى والأقل في معدلات الرطوبة السنوية بالمملكة