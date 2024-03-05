مجلس الوزراء يتابع تطورات الأحداث في غزة ويطالب بموقف حازم ضد الاحتلال

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أكد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها، مجددًا مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود.

ووافق مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء برنامج باسم "برنامج دعم الإدارات القانونية"، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.





خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء



مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال



ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.