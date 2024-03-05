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"المسند" يكشف المناطق الأعلى والأقل في معدلات الرطوبة السنوية بالمملكة

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خريطة المناطق الأعلى رطوبة
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، عن المناطق الأعلى في معدلات الرطوبة السنوية بالمملكة.

المناطق الأعلى في معدلات الرطوبة السنوية بالمملكةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أعلى معدلات الرطوبة السنوية تكون في جازان ثم محافظة الوجه بتبوك، ثم جدة بمنطقة بمكة، بينما أقلها في المدينة ثم الرياض ثم وادي الدواسر.

أعلى معدلات التهطال المطري السنوي بالمملكة

وبين أن أعلى معدلات التهطال المطري السنوي بالمملكة خلال الفترة من عام 1985 حتى 2010م كانت في أبها "218 ملم" تليها محطات الطائف وجازان والباحة "176,3 ملم -139,1 ملم - 137,6ملم" على التوالي، وأقلها في وادي الدواسر "29 ملم" يليها تبوك والقريات وعرعر"30 ملم - 47,6 ملم - 53 ملم" على التوالي.


وأشار إلى أن زخات البرد الكثيفة والكبيرة ظاهرة تتكرر بين الحين والآخر، ولكنها نادرة على مستوى المكان الواحد.

التنبؤ بنشوء العواصف الرعدية

ولفت إلى أن التنبؤ في نشوء عواصف رعدية عنيفة ومصحوبة بزخات برد كثيفة، مسألة أرصادية معقدة، ولكن ممكنه عبر الركون للخبرة في قراءة صور الأقمار الصناعية.

وأن صور رادار دوبلر، وفهم آلية عناصر السحب الركامية العظيمة، عندها يمكن التحذير منها قبل حدوثها بنحو نصف ساعة على الأقل، ونسبة الدقة لا بأس بها.
فيما حذر من زيادة العواصف الغبارية في هذا التوقيت، مبينًا أنه إحصائيًا يُعتبر فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثًا للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيرًا فصل الخريف.

تأثير العواصف الغبارية على المملكة

كما كشف أن العواصف الغبارية تُعتبر أسوأ مظهر جوي يؤثر سلبًا على المملكة وعلى المنطقة بصفة عامة.


وأضاف أنه ثبت علميًا أن العواصف والغبار تؤثر على مستوى المزاج، والصحة، والتعليم، والعمل، والسياحة، والسفر، والتجارة، بل حتى تؤثر على الحيوانات والنباتات.

مخاطر العواصف الغبارية

وبين أن مخاطر العواصف الغبارية عديدة، وسلبياتها كثيرة، وأنه بفضل الله ورحمته باتت العواصف الغبارية في السنوات الثلاث الأخيرة قليلة، بل لم يسجل ـ ولله الحمد ـ خلال عام 2023 أي عاصفة رملية تُذكر على الرياض ومناطق المملكة.

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