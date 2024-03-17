الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

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الأحد 7 رمضان.. أهالي هذه المنطقة أول من يتناولون طعام الإفطار

رمضان الإفطار
الإفطار
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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الأحد 7 رمضان، الموافق 17 مارس.
ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.اضافة اعلان

مواعيد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:11، وفي المدينة المنورة 5:10، وفي الرياض 4:42، وفي بريدة 4:52، وفي الدمام 4:27، وفي أبها 5:02، وفي تبوك 5:20، وفي حائل 5:00.
بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 5:00، وفي جازان 5:02، وفي نجران 4:55، وفي الباحة 5:05، وفي سكاكا الساعة 5:04 بمشيئة الله.

مواعيد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الأحد 6 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:
مكة المكرمة 6:31 مساء، المدينة المنورة 6:32، الرياض 6:04، بريدة 6:15، الدمام 5:50 ، أبها 6:21.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:44، وفي حائل 6:24، وفي عرعر 6:26، وفي جازان 6:21، وفي نجران 6:14، وفي الباحة 6:25، وفي سكاكا 6:29.
وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.


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