الجمعة 5 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع مناطق المملكة

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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الجمعة 5 رمضان، الموافق 15 مارس.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.



مواعيد السحور



مواعيد الإفطار



ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:13، وفي المدينة المنورة 5:12، وفي الرياض 4:44، وفي بريدة 4:54، وفي الدمام 4:29، وفي أبها 5:04، وفي تبوك 5:22، وفي حائل 5:02.بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 5:03، وفي جازان 5:04، وفي نجران 4:57، وفي الباحة 5:07، وفي سكاكا الساعة 5:07 بمشيئة الله.بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الجمعة 5 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:مكة المكرمة 6:31 مساء، المدينة المنورة 6:31، الرياض 6:03، بريدة 6:14، الدمام 5:49 ، أبها 6:20.ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:43، وفي حائل 6:23، وفي عرعر 6:25، وفي جازان 6:20، وفي نجران 6:14، وفي الباحة 6:24، وفي سكاكا 6:28.وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.