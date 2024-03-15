الجمعة، 05 رمضان 1445 ، 15 مارس 2024

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الجمعة 5 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع مناطق المملكة

السحور والإفطار رمضان
مواقيت السحور والإفطار
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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الجمعة 5 رمضان، الموافق 15 مارس.
ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.اضافة اعلان

مواعيد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:13، وفي المدينة المنورة 5:12، وفي الرياض 4:44، وفي بريدة 4:54، وفي الدمام 4:29، وفي أبها 5:04، وفي تبوك 5:22، وفي حائل 5:02.
بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 5:03، وفي جازان 5:04، وفي نجران 4:57، وفي الباحة 5:07، وفي سكاكا الساعة 5:07 بمشيئة الله.

مواعيد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الجمعة 5 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:
مكة المكرمة 6:31 مساء، المدينة المنورة 6:31، الرياض 6:03، بريدة 6:14، الدمام 5:49 ، أبها 6:20.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:43، وفي حائل 6:23، وفي عرعر 6:25، وفي جازان 6:20، وفي نجران 6:14، وفي الباحة 6:24، وفي سكاكا 6:28.
وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.

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