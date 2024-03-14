الخميس 4 رمضان.. أهالي هذه المنطقة آخر من يتناولون وجبة السحور

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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الخميس 4 رمضان، الموافق 14 مارس.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.



مواعيد السحور



مواعيد الإفطار



ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:14، وفي المدينة المنورة 5:13، وفي الرياض 4:45، وفي بريدة 4:55، وفي الدمام 4:31، وفي أبها 5:04، وفي تبوك 5:23، وفي حائل 5:03.بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 5:04، وفي جازان 5:05، وفي نجران 4:58، وفي الباحة 5:08، وفي سكاكا الساعة 5:08 بمشيئة الله.بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الثلاثاء 2 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:مكة المكرمة 6:30 مساء، المدينة المنورة 6:31، الرياض 6:02، بريدة 6:13، الدمام 5:49 ، أبها 6:20.ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:42، وفي حائل 6:22، وفي عرعر 6:24، وفي جازان 6:20، وفي نجران 6:13، وفي الباحة 6:24، وفي سكاكا 6:28.وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.