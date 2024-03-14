الخميس، 04 رمضان 1445 ، 14 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس 4 رمضان.. أهالي هذه المنطقة آخر من يتناولون وجبة السحور

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الخميس 4 رمضان، الموافق 14 مارس.
ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.اضافة اعلان

مواعيد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:14، وفي المدينة المنورة 5:13، وفي الرياض 4:45، وفي بريدة 4:55، وفي الدمام 4:31، وفي أبها 5:04، وفي تبوك 5:23، وفي حائل 5:03.
بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 5:04، وفي جازان 5:05، وفي نجران 4:58، وفي الباحة 5:08، وفي سكاكا الساعة 5:08 بمشيئة الله.

مواعيد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الثلاثاء 2 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:
مكة المكرمة 6:30 مساء، المدينة المنورة 6:31، الرياض 6:02، بريدة 6:13، الدمام 5:49 ، أبها 6:20.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:42، وفي حائل 6:22، وفي عرعر 6:24، وفي جازان 6:20، وفي نجران 6:13، وفي الباحة 6:24، وفي سكاكا 6:28.
وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.



اقرأ أيضا

عاجل.. الأرصاد: أمطار وصواعق وسيول وبرد على 3 مناطق تستمر حتى هذا الموعد

إجراء عاجل.. أمانة تبوك تتخذ خطوات جادة لمواجهة الكلاب الضالة عقب حوادث مؤلمة (تفاصيل)

الفائز "المنيعي" يحصد400 ألف ريال.. اعتماد أسماء الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

حوار عفوي بين وزير الصحة ومسن: أنتم وش تدورون هنا! (فيديو)

عاجل.. أهم 10.. محقق في النيابة يكشف سبب جرائم القتل بالمملكة ومواعيد إيداع المنح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سفر إفطار الصائمين 9:58 م الأربعاء، 13 مارس 2024

سُفر إفطار الصائمين.. مشهد إيماني يجسّد معاني البذل والخير في رحاب المسجد النبوي

الطعمة 9:12 م الأربعاء، 13 مارس 2024

"أمة واحدة".. تبادل أطباق " الطعمة" قبيل الإفطار بين الجيران بالحدود الشمالية

رمضان الإفطار 2:21 ص الأربعاء، 13 مارس 2024

الأربعاء 3 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع المناطق

السحور والإفطار رمضان 2:02 ص الثلاثاء، 12 مارس 2024

الثلاثاء 2 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع المناطق