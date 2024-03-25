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الآن.. شاهد تساقط أمطار الخير على أبها في عسير

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أمطار أبها
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، تساقطت عصر اليوم الاثنين، أمطار غزيرة على أبها في منطقة عسير.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت أبها هطولاً مطريًا غزيرًا مع تقلبات جوية على عسير وسط استمرار الحالة المطرية.

أمطار غزيرة على عسير

وهطلت اليوم، أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والفرشة، كما شملت مراكز البشائر وعين اللوي، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، والباحة.


الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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