الآن.. شاهد تساقط أمطار الخير على أبها في عسير

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها
مناطق المملكة، تساقطت عصر اليوم الاثنين، أمطار غزيرة على أبها في منطقة عسير.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت أبها هطولاً مطريًا غزيرًا مع تقلبات جوية على عسير وسط استمرار الحالة المطرية.
أمطار غزيرة على عسيروهطلت اليوم، أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة
أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والفرشة، كما شملت مراكز البشائر
وعين اللوي، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
🔴 امطار #ابها الآن— طقس (@tqqs) March 25, 2024
الاثنين ١٥ #رمضان ١٤٤٥هـ
25 مــارس 2024م
من | سلمان الشهري
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