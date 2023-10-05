أهم 10.. حريق الطائف وبشرى لمعلمي القطاع الخاص وتحذير النيابة العامة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



مقتل 54 شخصا في هجوم مسيرات على كلية عسكرية بدولة عربية اضافة اعلان



كشفت وسائل إعلام عن مقتل 54 شخصا في هجوم مسيرات على كلية عسكرية بحمص وذلك خلال حفل تخريج.. المزيد هنا



النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل



نشرت النيابة العامة تنبيها يوضح ما أقره نظام مكافحة جرائم المعلومات للأشخاص.. المزيد هنا



هل يحق للمدارس الحكومية طلب صورة من الهوية الوطنية ؟



أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم أحقية المدارس الحكومية في طلب صورة من الهوية الوطنية للمواطنين.. المزيد هنا



هل قطع الغيار من الخارج مشمولة بالضريبة؟.. الزكاة والجمارك توضح



أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شاملة لرسوم الشحن بحسب نوع الشحنة،. المزيد هنا



الجهات المختصة تطارد مروجي مخدرات في جازان والدمام



قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر.. المزيد هنا



بشرى من وزير التعليم حول رواتب معلمي القطاع الخاص





أكد وزير التعليم، على أن وزارة الموارد البشرية حريصة على معالجة ضعف رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص.. المزيد هنا



وزير الحج يؤكد على أهمية الإجراءات الجديدة لهؤلاء المعتمرين فقط (فيديو)



قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، إن المملكة اتخذت حزمة من التسهيلات والإجراءات الجديدة لتمكين وصول المزيد من المعتمرين والزوار القادمين من المغرب.. المزيد هنا



علماء يدقون ناقوس الخطر: الفيضانات القاتلة تهدد دولتين عربيتين



ضمت قائمة أعلنها العلماء بأسماء الدول العشرين المعرضة للفيضانات القاتلة المحتملة بسبب تغير المناخ، دولتين عربيتين هما: مصر والسودان.. المزيد هنا



رد من وزير التعليم.. هل تؤثر الرخصة المهنية على العلاوة السنوية؟ (فيديو)



"هل هناك ارتباط بين الرخصة المهنية والعلاوة السنوية؟"، سؤال أجاب عليه وزير التعليم يوسف البنيان خلال مؤتمر صحفي أمس.. المزيد هنا







عاجل.. "مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل



أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الخميس، أن إدارة مدني محافظة الطائف، تباشر إخماد حريق هائل.. المزيد

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الخميس، أن إدارة مدني محافظة الطائف، تباشر إخماد حريق هائل.. المزيد هنا