الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. حريق الطائف وبشرى لمعلمي القطاع الخاص وتحذير النيابة العامة

أهم 10
أهم 10
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

مقتل 54 شخصا في هجوم مسيرات على كلية عسكرية بدولة عربيةاضافة اعلان


كشفت وسائل إعلام عن مقتل 54 شخصا في هجوم مسيرات على كلية عسكرية بحمص وذلك  خلال حفل تخريج.. المزيد هنا

النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل


نشرت النيابة العامة تنبيها يوضح ما أقره نظام مكافحة جرائم المعلومات للأشخاص.. المزيد هنا

هل يحق للمدارس الحكومية طلب صورة من الهوية الوطنية ؟


أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم أحقية المدارس الحكومية في طلب صورة من الهوية الوطنية للمواطنين.. المزيد هنا

هل قطع الغيار من الخارج مشمولة بالضريبة؟.. الزكاة والجمارك توضح


أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شاملة لرسوم الشحن بحسب نوع الشحنة،. المزيد هنا

الجهات المختصة تطارد مروجي مخدرات في جازان والدمام


قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر.. المزيد هنا

بشرى من وزير التعليم حول رواتب معلمي القطاع الخاص



أكد وزير التعليم، على أن وزارة الموارد البشرية حريصة على معالجة ضعف رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص.. المزيد هنا

وزير الحج يؤكد على أهمية الإجراءات الجديدة لهؤلاء المعتمرين فقط (فيديو)



قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، إن المملكة اتخذت حزمة من التسهيلات والإجراءات الجديدة لتمكين وصول المزيد من المعتمرين والزوار القادمين من المغرب.. المزيد هنا

علماء يدقون ناقوس الخطر: الفيضانات القاتلة تهدد دولتين عربيتين



ضمت قائمة أعلنها العلماء بأسماء الدول العشرين المعرضة للفيضانات القاتلة المحتملة بسبب تغير المناخ، دولتين عربيتين هما: مصر والسودان.. المزيد هنا

رد من وزير التعليم.. هل تؤثر الرخصة المهنية على العلاوة السنوية؟ (فيديو)



"هل هناك ارتباط بين الرخصة المهنية والعلاوة السنوية؟"، سؤال أجاب عليه وزير التعليم يوسف البنيان خلال مؤتمر صحفي أمس.. المزيد هنا

عاجل.. "مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل



أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الخميس، أن إدارة مدني محافظة الطائف، تباشر إخماد حريق هائل.. المزيد هنا

اقرأ أيضا

ولي العهد محم
8:47 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان

القات المخدر - جازان - المخدرات
6:49 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

الجهات المختصة تطارد مروجي مخدرات في جازان والدمام

النيابة العامة
6:25 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
6:23 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

هل قطع الغيار من الخارج مشمولة بالضريبة؟.. الزكاة والجمارك توضح

اقرأ أيضا

بـ "الشرقية والرياض وعسير وجازان".. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

توضيح مهم من الجوازات بشأن "تلف جواز سفر" العمالة

الحلوة الرميثية تصدرت المبيعات.. 700 ألف ريال حصيلة مهرجان التمور بمدينة الروضة

أخبار السعودية.. الرخصة المهنية والعلاوة السنوية وعشرات الوظائف

قائد قوات التحالف يستقبل المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 9:49 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حسم 10 درجات من الطلاب وحساب المواطن يُلوّح بهذا الإجراء

أهم 10 9:13 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أهم 10.. توضيح مهم من حساب المواطن وأمطار غزيرة تغرق شوارع الطائف

منصة مدرستي 9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

أهم 10 8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

اقرأ أيضا

78666
4:28 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

الفريق الطبي: إتمام المرحلة الـ5 من عملية فصل التوأم التنزاني

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
4:01 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

اقتحام لأقصى.. شهيدان برصاص الاحتلال وإصابة واعتقال العشرات

وزير التعليم
3:49 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

رد من وزير التعليم.. هل تؤثر الرخصة المهنية على العلاوة السنوية؟ (فيديو)

46eqk6u7lr7_98t578_9_0
3:29 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خطوة مهمة من النيابة العامة لمكافحة الاحتيال المالي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
8:53 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أهم 10.. حريق الطائف وبشرى لمعلمي القطاع الخاص وتحذير النيابة العامة

عالم الزلازل الهولندي
7:56 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خلال عام.. العالم الهولندي توقع 28 زلزالاً وصدق مرة واحدة (تفاصيل)

النيابة العامة
6:25 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل

حساب المواطن
6:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المستحقين

المسجد النبوي
5:59 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بكل يسر.. 8 خطوات لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة

الحرب على المخدرات
5:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بـ "الشرقية والرياض وعسير وجازان".. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها