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صحيفة تواصل الالكترونية

5 عوامل للأمن والسلامة في حصص "البدنية" بالمدارس

حصص البدنية
معلمو التربية البدنية في مدارس التعليم بالأحساء
أ أ
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حدد مدير الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، محمد العامر، نحو 5 عوامل رئيسة للأمن والسلامة في حصص التربية البدنية بالمدارس هي:اضافة اعلان


عوامل الأمن والسلامة

1ـ الوقاية من الإصابة.
2ـ توفير حاجة الشعور بالأمان للطلاب.
3ـ تطوير المستوى الرياضي.
4ـ توفير الوقت والمال والجهد.
5ـ حماية الممتلكات.


تأمين الإجراءات الوقائية في المدارس

مشددًا على ضرورة تأمين السلامة في الملاعب الرياضية بالمدارس، والمتمثلة في الإجراءات الوقائية التي تتخذ للمحافظة على حياة الطلاب المشاركين في النشاط الحركي، والعمل على منع تعرضهم للإصابة أو التقليل من الإصابة في أسوأ الظروف.


تحديد اتجاهات سير الأداء الحركي

وأشار العامر، في محاضرة تدريبية، موسعة، استمرت لمدة يومين، بعنوان: «السلامة في الملاعب المدرسية» لمجموعة من معلمي التربية البدنية في مدارس التعليم بالمحافظة، إلى ضرورة تحديد اتجاهات سير الأداء الحركي في المجموعات الكبيرة.
مؤكدًا على الالتزام بكل الخطوات الواجبة حتى لا تحدث اصطدامات، مع مراعاة حجم المشاركين وتقارب الأعمار والمستويات لمنع حدوث إصابات.


ملاءمة ملابس الطالب

قال العامر: إن من بين إجراءات الأمن والسلامة للطالب التأكد من ملاءمة ملابس الطالب وخلوها مما قد يؤدي إلى إصابته، والتأكد من صحة الطالب وسلامته.

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