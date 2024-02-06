استمرار تكوّن الصقيع.. شاهد كيف تجمدت المياه في طبرجل بالجوف؟

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والبرد الشديد على مناطق مختلفة من المملكة، يستمر تكون الصقيع
الذي أدى لتجمد المياه بطبرجل في منطقة الجوف.
تجمد
المياه في طبرجل بالجوفوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه في طبرجل بالجوف
مع تكون الصقيع شمال المملكة.
سحب
رعدية ممطرة مع رياح نشطةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة
لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران،
جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
📍فيديو— طقس (@tqqs) February 3, 2024
تكون الصقيع وتجمد المياه في محافظة #طبرجل بمنطقة #الجوف
السبت ٢٢ رجـــب ١٤٤٥هـ
3 فبراير 2024م
من | علي الشراري
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ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.