استمرار تكوّن الصقيع.. شاهد كيف تجمدت المياه في طبرجل بالجوف؟

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والبرد الشديد على مناطق مختلفة من المملكة، يستمر تكون الصقيع الذي أدى لتجمد المياه بطبرجل في منطقة الجوف. اضافة اعلان





تجمد المياه في طبرجل بالجوف



سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة





تكون الصقيع وتجمد المياه في محافظة

السبت ٢٢ رجـــب ١٤٤٥هـ

3 فبراير 2024م

من | علي الشراري

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. pic.twitter.com/hEN01gaXWR 📍فيديوتكون الصقيع وتجمد المياه في محافظة #طبرجل بمنطقة #الجوف السبت ٢٢ رجـــب ١٤٤٥هـ3 فبراير 2024ممن | علي الشراري February 3, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه في طبرجل بالجوف مع تكون الصقيع شمال المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.