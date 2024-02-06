الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استمرار تكوّن الصقيع.. شاهد كيف تجمدت المياه في طبرجل بالجوف؟

8908908
تجمد المياه
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتزامن مع التقلبات الجوية والبرد الشديد على مناطق مختلفة من المملكة، يستمر تكون الصقيع الذي أدى لتجمد المياه بطبرجل في منطقة الجوف.اضافة اعلان

تجمد المياه في طبرجل بالجوف

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه في طبرجل بالجوف مع تكون الصقيع شمال المملكة.

سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

 ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


اقرأ أيضا

منها تذليل الصعوبات.. 7 أهداف للاستثمار بمدارس القطاع الخاص في مكة

شروط التسجيل في برنامج تطوير القيادات بالقطاع اللوجستي

توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح نشطة وضباب على مكة والشرقية و6 مناطق

محامي: إقرار وتوقيع المريض على إجراء العملية لا يعفي الطبيب من المسؤولية

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للعمال: أمطار وضباب.. خذوا حذركم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

898998 10:44 ص الخميس، 25 يناير 2024

صباح اليوم.. شاهد كثافة الصقيع المتساقط على جبل اللوز في تبوك

7676578ع 8:32 ص الخميس، 11 يناير 2024

صباح اليوم.. شاهد الصقيع على شرفة المعامر في نجران

GDiGm-EXAAAJggC 9:14 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع.. تحذير من كتلة باردة وأمطار على هذه المناطق

7676787687 10:17 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

فجر اليوم.. شاهد تجمد الماء ️بسبب البرد في حوطة بني تميم جنوب الرياض

اقرأ أيضا

صلاة الفجر في المسجد الحرام
2:59 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. مواقيت الصلاة الثلاثاء 25 رجب.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

تنزيل
2:44 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

9 ملايين ريال مكافآت لمبلغين عن أوقاف مجهولة

خالد الزعاق
2:19 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

لماذا سمي موسم العقارب بهذا الاسم؟ أجواء معتدلة لا تخلو من هجمات برد مباغتة

حساب المواطن
1:59 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. بهذه الطريقة يمكن إضافة "المعاق" في حساب المواطن واستحقاق الدعم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

GFmJOK4WIAE8oyd
8:46 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية لعدة أيام

إدمان الاطفال للسوشيال ميديا
8:16 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. استشاري يكشف عن كوارث أخلاقية للأطفال بسبب استخدام الجوال (فيديو)

عبدالله القويز
7:45 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

القويز يعلن عن مفاجأة: البنوك في طريقها للاختفاء لهذا السبب (فيديو)

حالة الطقس - اخبار الطقس2
7:20 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح نشطة وضباب على مكة والشرقية و6 مناطق

عملية جراحية
6:49 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

محامي: إقرار وتوقيع المريض على إجراء العملية لا يعفي الطبيب من المسؤولية

أمطار المملكة
6:28 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للعمال: أمطار وضباب.. خذوا حذركم