الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

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عاجل.. طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع.. تحذير من كتلة باردة وأمطار على هذه المناطق

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حالة الطقس
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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع، محذرًا من كتلة باردة وأمطار على عدد من مناطق المملكة.
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طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس، فإنه يتكون من أجواء جيدة معتدلة نهارًا وباردة ليلًا.

وطالب الحصيني بارتداء ملابس ثقيلة لمن يبقى في الليل على المناطق الوسطى والشمالية والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية من المملكة ،ويفضل الخيام أو غرف ليلًا في حالة المبيت.


أجواء أقل برودة على وسط وشرق وغرب المملكة

وتوقع الحصيني، أن يخف البرد قليلاُ على المناطق الوسطى والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية مع بقاء الأجواء باردة ليلاُ.

كتلة قطبية باردة على هذه المناطق

وحذر من كتلة باردة أصلها قطبي، تؤثر شمال وشمال غرب المملكة، وذلك لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط، وبالتالي انخفاض في الحرارة عليها عن الأيام السابقة.

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار خلال إجازة هذا الأسبوع على أجزاء من المناطق الغربية والجنوبية وشمال الشرقية والكويت، وهي متفاوتة ومتفرقة من مكان الى آخر من خفيفة لمتوسطة مع تساقط حبات برد.


طقس مستقر على معظم المناطق وانخفاض الحرارة بالشمالية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.

طقس مستقر وانخفاض الحرارة على المناطق الشمالية

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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