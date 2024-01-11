عاجل.. طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع.. تحذير من كتلة باردة وأمطار على هذه المناطق

توقع
خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع، محذرًا من كتلة باردة
وأمطار على عدد من مناطق المملكة.
طقس
إجازة نهاية هذا الأسبوعوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس، فإنه يتكون من أجواء جيدة معتدلة
نهارًا وباردة ليلًا.
وطالب الحصيني بارتداء ملابس ثقيلة لمن يبقى في الليل على المناطق الوسطى
والشمالية والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية من المملكة ،ويفضل الخيام أو غرف ليلًا
في حالة المبيت.
أجواء أقل برودة على وسط وشرق وغرب المملكةوتوقع الحصيني، أن يخف البرد قليلاُ على المناطق الوسطى والشرقية
وشرقي الغربية والجنوبية مع بقاء الأجواء باردة ليلاُ.
كتلة
قطبية باردة على هذه المناطقوحذر
من كتلة باردة أصلها قطبي، تؤثر شمال وشمال غرب المملكة، وذلك لعبور منخفض جوي على
شرق المتوسط، وبالتالي انخفاض في الحرارة عليها عن الأيام السابقة.
حالة
مطرية متوقعة على هذه المناطقوأضاف
أنه يتوقع تساقط أمطار خلال إجازة هذا الأسبوع على أجزاء من المناطق الغربية والجنوبية وشمال الشرقية والكويت، وهي متفاوتة
ومتفرقة من مكان الى آخر من خفيفة لمتوسطة مع تساقط حبات برد.
طقس
مستقر على معظم المناطق وانخفاض الحرارة بالشماليةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في
درجات الحرارة.
طقس
مستقر وانخفاض الحرارة على المناطق الشماليةوأوضح
المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود
الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.
في
حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والأجزاء
الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.