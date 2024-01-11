صباح اليوم.. شاهد الصقيع على شرفة المعامر في نجران

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والطقس البارد على بعض مناطق المملكة، تكونت، صباح اليوم الخميس، كميات
كثيفة من الصقيع على شرفة المعامر في منطقة نجران.
شاهد
الصقيع على شرفة المعامر في نجرانوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الصقيع المتساقط بشرفة المعامر
في نجران وسط أجواء باردة وانخفاض لدرجات الحرارة.
الصقيع صباح اليوم بمنطقة نجران تحديدا الشرفه المعامر #نجران_الان pic.twitter.com/yb0JtnE1fq— ( البارق الوسمي ) (@shyia1231) January 11, 2024
انخفاض
درجات الحرارة شمال المملكةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في
درجات الحرارة.
أمطار
متوقعة على مكة والمدينة وأوضح
المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود
الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.
مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء
من مناطق مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.