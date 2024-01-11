صباح اليوم.. شاهد الصقيع على شرفة المعامر في نجران

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والطقس البارد على بعض مناطق المملكة، تكونت، صباح اليوم الخميس، كميات كثيفة من الصقيع على شرفة المعامر في منطقة نجران. اضافة اعلان





شاهد الصقيع على شرفة المعامر في نجران



انخفاض درجات الحرارة شمال المملكة



أمطار متوقعة على مكة والمدينة



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الصقيع المتساقط بشرفة المعامر في نجران وسط أجواء باردة وانخفاض لدرجات الحرارة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.







كتلة قطبية باردة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



كما حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من كتلة باردة أصلها قطبي تؤثر شمال وشمال غرب المملكة، وذلك لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط، وبالتالي انخفاض في الحرارة عليها عن الأيام السابقة.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.