صباح اليوم.. شاهد كثافة الصقيع المتساقط على جبل اللوز في تبوك

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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم كميات كثيفة من الصقيع على جبل اللوز في منطقة تبوك. اضافة اعلان





تساقط كثيف للصقيع على جبل اللوز في تبوك



أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط الصقيع بكثافة على تبوك خاصة جبل اللوز شمال المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



كما توقع المركز تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.