الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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صباح اليوم.. شاهد كثافة الصقيع المتساقط على جبل اللوز في تبوك

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الصقيع في جبل اللوز
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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم كميات كثيفة من الصقيع على جبل اللوز في منطقة تبوك.اضافة اعلان

تساقط كثيف للصقيع على جبل اللوز في تبوك

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط الصقيع بكثافة على تبوك خاصة جبل اللوز شمال المملكة.

أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

 

تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك

كما توقع المركز تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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