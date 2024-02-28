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استعدادات رمضان.. أمانة مكة تبدأ استقبال طلبات المباسط الموسمية

المباسط الموسمية
أمانة مكة
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استعدادًا لشهر رمضان، أعلنت أمانة مكة المكرمة عن البدء باستقبال طلبات المباسط الموسمية لشهر رمضان المبارك.

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أمانة مكة تبدأ استقبال طلبات المباسط الموسمية 

وبالتزامن مع قرب حلول الشهر المبارك، أكدت الأمانة، بحسب ما تم الإعلان عنه، أن استقبال طلبات المباسط الموسمية لشهر رمضان, سيكون خلال الفترة من 18 / 8 / 1445 هـ حتي 22 / 8 / 1445 هـ .

طريقة تقديم الطلب

فيما تتمثل خطوات تقديم طلب لإقامة المباسط الموسمية لشهر رمضان، فيما يلي:
1. الدخول على بوابة الاستثمار 'فرص'.
2. الدخول على خدمات 'تقديم مقترح تأجير مؤقت'.
3. تعبئة البيانات وتقديم الطلب.

أمانة مكة المكرمة تزيل أكثر من 500 ألف م 3 من مخلفات البناء والهدم

يأتي هذا في وقت أزالت فيه أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة خلال الأشهر المنصرمة 527.544 م 3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، ضمن تنفيذ مبادرة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، والتي تتضمن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء.

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