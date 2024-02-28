استعدادات رمضان.. أمانة مكة تبدأ استقبال طلبات المباسط الموسمية

أ أ
استعدادًا لشهر رمضان، أعلنت أمانة مكة المكرمة عن البدء باستقبال طلبات المباسط الموسمية لشهر رمضان المبارك.
أمانة مكة تبدأ استقبال طلبات المباسط الموسمية وبالتزامن
مع قرب حلول الشهر المبارك، أكدت الأمانة، بحسب ما تم الإعلان عنه، أن استقبال طلبات المباسط الموسمية لشهر رمضان, سيكون خلال
الفترة من 18 / 8 / 1445 هـ حتي 22 / 8 / 1445 هـ .
طريقة
تقديم الطلبفيما
تتمثل خطوات تقديم طلب لإقامة المباسط الموسمية لشهر رمضان، فيما يلي:
1. الدخول على بوابة الاستثمار 'فرص'.
2. الدخول على خدمات 'تقديم مقترح تأجير مؤقت'.
3. تعبئة البيانات وتقديم الطلب.