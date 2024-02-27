بعد 5 آلاف جولة رقابية.. رصد 974 منشأة مخالفة بأسواق النفع العام

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نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5738 جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، والاشتراطات الصحية والفنية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.



جولات تفتيشية ورقابية



رصد منتجات مغشوشة



وفرة جميع المنتجات والسلع



وتفصيلا، أوضحت الوزارة أن الفرق الفنية الميدانية نفّذت خلال الأيام الخمسة جولات تفتيشية ورقابية في معظم مدن ومحافظات المملكة المختلفة، بلغت 5738 جولة رقابية، ورصدت خلالها 235 مخالفةً، وأصدرت 739 إنذارًا، بإجمالي 974 منشأة، مؤكدةً إحالة المخالفين للجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وأضافت أن منطقة الشرقية تصدرت عدد الجولات بـ1183 جولة، تلتها القصيم بـ819 جولة، ثم مكة المكرمة بـ801 جولة، ثم منطقة عسير بـ630 جولة، فالمدينة المنورة التي شملتها 528 جولة، ثم جازان بـ479 جولة، ثم العاصمة الرياض بـ461، تلتها الجوف بـ380 جولة، ثم تبوك بـ185 جولة، بعدها نجران والحدود الشمالية بـ161 و111 جولة على الترتيب.وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن أبرز المخالفات تمثلت في رصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحال المقررة لها حسب الضوابط، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.بيّنت الوزارة أن الفروع والمكاتب التابعة لها في جميع المناطق تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز الدور الحيوي في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، والإشراف على عدد من الأنشطة، منها أسواق النفع العام مثل: الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ وغيرها؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بالأنظمة واللوائح، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة وفق ما نص عليه نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.