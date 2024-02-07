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رفع الجاهزية لاستقبال زوار المسجد النبوي في رمضان المبارك

المسجد النبوي
المسجد النبوي
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أكد أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة الأمير سلمان بن سلطان، أهمية رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكّر للجهات ذات العلاقة.اضافة اعلان

الاستعداد لشهر رمضان المبارك


يأتي ذلك لتقديم أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة للمعتمرين زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المُبارك، والعمل بين مختلف الجهات وفق منهجية تكاملية تُترجم مستوى العناية الفائقة التي توليها القيادة للحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة نائب رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، للاطلاع على الخطط التشغيلية التي يعمل عليها عدد من الجهات المعنية لموسم العمرة وشهر رمضان المبارك 1445.

استثمار التقنية الحديثة


ولفت الأمير سلمان بن سلطان إلى أهمية استثمار التقنيات الحديثة في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف خلال ما تبقى من موسم العمرة وذروة الموسم في شهر رمضان المقبل، وتفعيل البرامج والأنشطة ومواقع التاريخ الإسلامي التي تساهم بدورها في إثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة خلال زيارتهم الأراضي المقدسة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

استقبال المصلين والزائرين


وتناول اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، مستوى جاهزية المسجد النبوي الشريف وساحاته ومرافقه لاستقبال المصلين والزائرين، وكذلك خطط تنظيم إدارة الحشود البشرية والخطط المرورية ومنظومة الرعاية الصحية، وخدمات النقل الترددي بما يدعم انسيابية الحركة داخل المنطقة المركزية وفي محطيها.

واستعرض الاجتماع استعدادات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لاستقبال المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى الخطط التشغيلية والتجهيزات التي تضمن انسيابية الخدمات المقدمة عبر المنفذ الجوي، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة.

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