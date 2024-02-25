الشيخ الخثلان يوضح حكم التهنئة بشهر رمضان

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم التهنئة بشهر رمضان المبارك.



حكم التهنئة بشهر رمضان



وقال الشيخ الخثلان: "لا بأس بالتهنئة بشهر رمضان، وهي مأثورة عن بعض السلف، والتهنئة من العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة، ثم إن المسلم يُهنأ بما يسره، ولا شك أن المسلم يسر ويغتبط بنعمة الله عليه ببلوغ هذا الشهر المبارك، شهر الخيرات والبركات، وشهر رفعة الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات".واختم الشيخ الخثلان حديثه يف مقطع الفيديو بقوله: "أهنئكم جميعًا بهذا الشهر المبارك، وأسال الله تعالى أن يتقبل منا جميعًا صيامه وقيامه وأن يوفقنا لأن نعبده كما يحب ويرضى".

تعليمات لمنسوبي المساجد في رمضان:

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا للتأكيد على الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنسوبي المساجد في مناطق المملكة كافة لما يخدم المصلين، ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.

وأكدت على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين بضرورة:

1-الانتظام في عملهم.

2- عدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك.

3- عدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات التي تؤثر على خشوع المصلين.

4- أيضا عدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

5- التأكيد على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى.

6- التأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في تقويم أم القرى لشهر رمضان.

7- أن تكون المدة بين الأذان والإقامة حسب الوقت المعتمد لكل صلاة، عدا صلاتي العشاء والفجر فتكون المدة خلال شهر رمضان (عشر دقائق) تيسيراً على المصلين.

