الثلاثاء، 30 رمضان 1445 ، 09 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

احذر إفساد فرحة العيد.. الدفاع المدني يحذر من انفجار تلقائي للألعاب النارية

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
الدفاع المدني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، لما لها من مخاطر محتملة على مستخدميها، سواء في المنازل، أو الاستراحات، أو الأماكن العامة.اضافة اعلان

خطورة الألعاب النارية:


وأوضحت المديرية أن معظم الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات الأمن والسلامة، ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها.
أيضا شدد الدفاع المدني على ضرورة مراقبة الأطفال والمراهقين وعدم اقتنائها أو العبث بها.

تسرب الغاز:


وفي وقت سابق أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، طرق التصرف السليم عند تسرب الغاز، مؤكدة ضرورة الالتزام بطرق الوقاية بالمنازل والمنشآت لحماية الأرواح والممتلكات.
حيث نبهت أنه في حال تسرب الغاز يجب الالتزام بعدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر شرر آخر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان وقفل صمام الغاز بإحكام، كذلك فتح النوافذ والأبواب ببطئ لتهوية المكان .
ودائمًا ما تؤكد المديرية العامة ضرورة اتباع متطلبات السلامة مع أهمية تركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز في المنازل لحماية قاطنيها.

اقرأ أيضا

تحذير عاجل من الغذاء والدواء.. ماذا عن العدسات اللاصقة ومنتجات التجميل؟

"الشؤون الإسلامية": 50 مليون مستفيد من برامج الوزارة المنفذة في شهر رمضان

صدور الموافقة السامية بتكليف "الشارخ" رئيساً لجامعة القصيم

عاجل.. موعد صلاة عيد الفطر بالمملكة وتحذير لسكان هذه المناطق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الوظائف والرسوم المالية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

68678 2:39 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

أمطار الرياض.. شاهد السيول تجري أنهارًا وتقطع الطرق بالأرطاوية

القصيم - امطار 12:52 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

إنذار أحمر من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية على منطقة القصيم

أمطار غزيرة 5:42 م الإثنين، 18 مارس 2024

تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

GI8JA2iXwAEJcxM 3:09 م الإثنين، 18 مارس 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد": استمرار عدم الاستقرار اليوم وغدًا ونأمل أخذ الحيطة