احذر إفساد فرحة العيد.. الدفاع المدني يحذر من انفجار تلقائي للألعاب النارية

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حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، لما لها من مخاطر محتملة على مستخدميها، سواء في المنازل، أو الاستراحات، أو الأماكن العامة.



خطورة الألعاب النارية:

تسرب الغاز:

وأوضحت المديرية أن معظم الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات الأمن والسلامة، ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها.أيضا شدد الدفاع المدني على ضرورة مراقبة الأطفال والمراهقين وعدم اقتنائها أو العبث بها.وفي وقت سابق أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، طرق التصرف السليم عند تسرب الغاز، مؤكدة ضرورة الالتزام بطرق الوقاية بالمنازل والمنشآت لحماية الأرواح والممتلكات.حيث نبهت أنه في حال تسرب الغاز يجب الالتزام بعدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر شرر آخر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان وقفل صمام الغاز بإحكام، كذلك فتح النوافذ والأبواب ببطئ لتهوية المكان .ودائمًا ما تؤكد المديرية العامة ضرورة اتباع متطلبات السلامة مع أهمية تركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز في المنازل لحماية قاطنيها.