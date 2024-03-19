أمطار الرياض.. شاهد السيول تجري أنهارًا وتقطع الطرق بالأرطاوية

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت سيول شعبان جراب شمال
غرب الأرطاوية كالأنهار الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة
الرياض.
السيول
تجري أنهارًا وتقطع الطرق بالأرطاويةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وهطلت أمطار من
متوسطة إلى غزيرة على الرياض، مع تقلبات جوية بالأرطاوية وعدة محافظات.
استمرار
تساقط الأمطار الرعدية الغزيرةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من
متوسطة إلى غزيرة.
📍 سيول شعبان جراب— طقس (@tqqs) March 19, 2024
شمال غرب #الارطاوية
الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
19 مـــارس 2024م
رصد | @abo_rakan296
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