أمطار الرياض.. شاهد السيول تجري أنهارًا وتقطع الطرق بالأرطاوية

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت سيول شعبان جراب شمال غرب الأرطاوية كالأنهار الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض.





السيول تجري أنهارًا وتقطع الطرق بالأرطاوية



استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة



أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على 12 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض، مع تقلبات جوية بالأرطاوية وعدة محافظات.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.وأضاف المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.