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إيجار تكشف عن المدة التي يتم فيها وصول المبلغ للمؤجر ؟

إيجار -
منصة إيجار
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حددت منصة إيجار الوقت المتوقع خلاله وصول مبلغ الإيجار من المستأجر لصاحب العقار أو المؤجر.

وصول مبلغ الإيجار للمؤجر

جاء ذلك في رد من منصة إيجار على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة وصول مبلغ الإيجار للمؤجر.اضافة اعلان
وأجابت منصة إيجار بقولها : "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حياك الله 
يتم وصول مبلغ الإيجار للمؤجر خلال 5 أيام عمل. نسعد بخدمتك".

تجديد عقد الإيجار

كذلك أكدت منصة إيجار، أنه لايمكن التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد.

جاء ذلك في رد من إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم.. مستأجر شقة لابني بالمجمعة سنوي للدراسة بالجامعه والمدة تنتهي بعد 5 أيام وبالعقد مكتوب يتجدد تلقائي والمكتب يقول أدفع مبلغ ست شهور للتجديد، هل يعدل على العقد أم يستلم المبلغ وهل الإجراء صحيح؟".
وأجابت منصة إيجار، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، نود إفادتك بأن لايمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعه الإيجارية مع بداية مدة العقد".

تأثير القيمة الإيجارية على دعم المواطن:


كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين بشكل تفصيلي مع عدة استفسارات من قبل مواطن يستوضح عن مدى تأثير قيمة العقد الإيجارية على الدعم الشهري له ولوالدته في حساب المواطن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" تم إنشاء عقد إيجار لأمي في عمارتي وحطيت مبلغ الإيجار فالسنه ١٠٠ ريال مقسمة على ١٢ شهرا بمبلغ ٨ ريالات كل شهر .. هل القيمة الإيجارية تمنعني وتمنع الوالدة من التأهيل في حساب المواطن ؟ حيث إنها تسكن في شقه منفصلة في منزلي".
وجاء الرد من البرنامج عليه بالقول :" في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج".
كما استرسل المستفيد في استفساره قائلا :"في حال تطابق البيانات المفصح عنها يتم التأهيل، حتى لو كان قيمة الإيجار ١٠٠ ريال؟".
وأجاب عليه حساب خدمة المستفيدين أيضا قائلا :"في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت" ومصدر الدخل "غير ذلك"وكتابة مصدر الدخل "عوائد عقارية "،وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل".


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