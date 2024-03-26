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توضيح من "إيجار" في حالة إقدام المؤجر على إنهاء العقد قبل أسبوعين من موعده

إيجار
إيجار
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تفاعلت منصة إيجار على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التعامل مع صاحب عقار يريد إنهاء العقد قبل موعده للمستأجر.اضافة اعلان

إنهاء العقد قبل موعده وتوضيح من إيجار:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. إذا طلب المؤجر تسليم السكن وإنهاء العقد قبل انتهائه بأسبوعين ونص هل يحق له ذلك؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره  بالقول : "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله .. نود إفادتك بأن إلغاء العقد بالاتفاق بين أطراف العقد أو بأمر قضائي.. نسعد بخدمتك".

مهلة جديدة من المؤجر للمستأجر:

وفي وقت سابق ردت منصة إيجار على استفسار من قبل أحد الأشخاص، يريد الاستفسار عن مدى أحقية المالك في إعطاء المؤجر مهلة جديدة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. "هل يحق للمالك الجديد إعطاء مهلة ٢١ يوم للمستأجر للإخلاء أو زيادة الإيجار علما أن العقد للمالك القديم متبقي به عام كامل وثلاثة أشهر والمستأجر ملتزم بالسداد حسب دفعات العقد".
وجاء الرد من المنصة بالقول :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله.. نود إفادتك بأنه يتم إنهاء أو إلغاء العقد باتفاق الأطراف أو بأمر قضائي.. نسعد بخدمتك".

إيصالات الدفع عبر إيجار:

أيضا تفاعلت المنصة إيجار مع استفسار من قبل شخص، يستوضح عن كيفية معرفة وصول إيصال الدفع إلى المؤجر، في حالة إرساله.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"أنا مستأجر ودفعت الإيجار للمؤجر.. كيف أعرف أن المؤجر استلم لأن المؤجر يقول لي أرسل له الوصل هل يوجد وصل؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره :" حياك الله والشهر عليك مبارك..  بإمكانك الإطلاع على الإيصالات من خلال الحساب الشخصي ومن ثم المالية عرض الإيصالات والبحث برقم العقد.. نسعد بخدمتك".

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