الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إيجار: احتساب العمر بالميلادي ويجب أن لا يقل عن 18 عاماً

ايجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعلت منصة "إيجار" مع سؤال أحد المواطنين يقول فيه :"عمري 18 سنة بالهجري ولم أبلغ 18 سنة بالميلادي ، انا موظف حاليا ولظروف خاصة وطارئة أرغب في استئجار شقة".اضافة اعلان

احتساب العمر بالميلادي:

وتابع :" ولكن منصة ايجار ترفض لأني لم أبلغ 18 سنة بالتقويم الميلادي.. طلبي هو عمل استثناء لي لظروفي الخاصة والسماح لي بعمل عقد على منصة ايجار بناء على بلوغي 18 سنة بالهجري".
ورد "إيجار" :" يتم احتساب العمر في منصة إيجار بالميلادي ومن الشروط أن يكون 18 سنة ميلاديا وأكثر".
وفي وقت سابق، حددت منصة "إيجار"، التابعة للهيئة العامة للعقار، قيمة الرسوم المادية التي يدفعها المؤجر لتجديد عقد المستأجر تلقائيًا.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "المقابل المالي للعقد السكني 125 ريالاً للسنة، والعقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى، و400 ريال لكل سنة إضافية عند تجديد العقد أو إبرام عقد جديد".

دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة إيجار

واعتبارًا من 15 يناير 2024، بدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار". 
وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.
ولن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة. 

إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة

كما بدأت الهيئة اعتبارًا من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.

اقرأ أيضا

واقعة مذهلة.. فيديو جديد يوثق سقوط "طفلة عفيف" من الطابق الرابع

عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي جديد وتبرع سخي من خادم الحرمين وولي العهد وبشرى للموظفين

محلل الطقس العقيل: الحالة المطرية مستمرة على العاصمة حتى هذا الموعد

اعتماد التوقيت الصيفي لليوم الدراسي بمكة المكرمة.. بدءا من هذا الموعد

خادم الحرمين وولي العهد يدعمان حملة جود المناطق بتبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

إيجار 9:47 م الإثنين، 26 فبراير 2024

لإثبات حالة الوحدة الإيجارية.. منصة إيجار توضح تفاصيل خدمة الاستلام والتسليم

الضمان الاجتماعي 6:00 م الإثنين، 26 فبراير 2024

عاجل.. آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية في الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية 1:39 م الإثنين، 26 فبراير 2024

أخبار السعودية.. رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي ونتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين

أهم 10 10:00 م الأحد، 25 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بتبوك وسبب إيقاف الصرف في حساب المواطن