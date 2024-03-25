عاجل.. إيجار: احتساب العمر بالميلادي ويجب أن لا يقل عن 18 عاماً

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تفاعلت منصة "إيجار" مع سؤال أحد المواطنين يقول فيه :"عمري 18 سنة بالهجري ولم أبلغ 18 سنة بالميلادي ، انا موظف حاليا ولظروف خاصة وطارئة أرغب في استئجار شقة".



احتساب العمر بالميلادي:



دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة إيجار



إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة



وتابع :" ولكن منصة ايجار ترفض لأني لم أبلغ 18 سنة بالتقويم الميلادي.. طلبي هو عمل استثناء لي لظروفي الخاصة والسماح لي بعمل عقد على منصة ايجار بناء على بلوغي 18 سنة بالهجري".ورد "إيجار" :" يتم احتساب العمر في منصة إيجار بالميلادي ومن الشروط أن يكون 18 سنة ميلاديا وأكثر".وفي وقت سابق، حددت منصة "إيجار"، التابعة للهيئة العامة للعقار، قيمة الرسوم المادية التي يدفعها المؤجر لتجديد عقد المستأجر تلقائيًا.وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "المقابل المالي للعقد السكني 125 ريالاً للسنة، والعقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى، و400 ريال لكل سنة إضافية عند تجديد العقد أو إبرام عقد جديد".واعتبارًا من 15 يناير 2024، بدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار".وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.ولن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة.كما بدأت الهيئة اعتبارًا من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.