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السيول تحاصر 3 أشخاص داخل مركبة في "العقيق" وتدخل فوري من الدفاع المدني

الدفاع المدني
الدفاع المدني
أ أ
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أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن الدفاع المدني بمحافظة العقيق أنقذ (3) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة.

مخالفة المجازفة بعبور الأودية:اضافة اعلان

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" وتم تطبيق الأنظمة بحق قائد المركبة لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع (المرور)".

إنقاذ 5 أشخاص:

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدفاع المدني بأحد رفيدة، إنقاذ شخصين احتجزا داخل مركبتين في سيل، وتم تطبيق الأنظمة بحقهما لارتكابهما مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع  إدارة المرور.
وقبل ذلك، باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف إنقاذ 5 أشخاص احتجزوا داخل مركبة في تجمع مياه.
وشهدت الطائف خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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