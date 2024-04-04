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الدفاع المدني بالطائف ينقذ 5 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة

الدفاع المدني - برق - رعد
الدفاع المدني
أ أ
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أعلن الدفاع المدني بالطائف عن إنقاذ خمسة أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة.
وأضاف الدفاع المدني في بيان عبر منصة "إكس" ، أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائد المركبة لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع المرور .اضافة اعلان

عقوبة مغلظة عند عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها:

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
وحذرت على حسابها في منصة إكس، من خطورة عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها.
وأكدت أن عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها يعرّض حياتك للخطر، ويعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال. 

الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر:


وأضافت أنها تواصل متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا، داعية إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة. 

أمطار رعدية على معظم المناطق حتى السبت:

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من أمس الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.

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