"هيئة النقل": إيقاف نشاط 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات لهذا السبب

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أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب، وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات؛ لعدم التزامها بالأنظمة واللوائح اللازمة.

يأتي ذلك بهدف ضمان تجربة المستهلك بالشكل المثالي والآمن، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لممارسة هذه التطبيقات للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.





إيقاف 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات



pic.twitter.com/8qgiQQ2MIb إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات، لعدم امتثالهم للأنظمة وممارستهم للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفة الاشتراطات واللوائح. #الهيئة_العامة_للنقل_TGA March 29, 2024

وشددت الهيئة على أنها ستواصل جهودها الرقابية للتأكد من التزام جميع التطبيقات بالأنظمة اللازمة، بهدف توفير بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة، مشيرة إلى أهمية التعامل مع التطبيقات المرخصة، لضمان الحصول على خدمة موثوقة وآمنة.وحثت الهيئة المستهلكين على المبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة X @tga_care، مؤكدة التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.