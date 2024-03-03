الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

درجات الحرارة.. بريدة الأقل اليوم بـ 7 ومكة الأعلى بـ 34 مئوية

درجات الحرارة - الشتاء
الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل حالة من الدفء نتيجة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.اضافة اعلان

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 درجة في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 7 درجات في بريدة وعرعر.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في جدة ونجران وجازان وشرورة والقنفذة، و31 في ينبع، و30 درجة في بيشة والدهناء والصمان والتنهات، و29 في المدينة المنورة، و28 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
بريدة وعرعر وحفر الباطن 7، وطريف 8، والسودة 9، وسكاكا ورفحاء والصمان والقريات 10 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضا

إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية "التخصصي" لشاغلي الوظائف التعليمية

حل مشكلة التكدس في مراكز خدمات الفحص الدوري للسيارات.. المواصفات توضح

انطلاق الفصل الدراسي الثالث.. والتعليم تُوجّه بهذا الإجراء

لحظات إيمانية.. شاهد أمطار الخير تتساقط صباحًا على الحرم المكي

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب: أمطار ورياح متربة.. احذروا البرودة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - الشتاء 11:04 ص الثلاثاء، 13 فبراير 2024

انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 11:24 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

انخفاض درجات الحرارة.. العظمى 33 بجدة والصغرى 5 في طريف

درجات الحرارة - الشتاء 10:31 ص الأحد، 11 فبراير 2024

درجات الحرارة.. أجواء طريف الأشد برودة على مستوى مناطق المملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 10:01 ص الخميس، 08 فبراير 2024

4 بحائل و31 في ينبع.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء