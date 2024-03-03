درجات الحرارة.. بريدة الأقل اليوم بـ 7 ومكة الأعلى بـ 34 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل حالة من الدفء نتيجة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة

