درجات الحرارة.. بريدة الأقل اليوم بـ 7 ومكة الأعلى بـ 34 مئوية

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل حالة من الدفء نتيجة ارتفاع طفيف في درجات
الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 درجة
في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 7 درجات في بريدة وعرعر.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في جدة ونجران وجازان وشرورة والقنفذة، و31 في ينبع، و30 درجة في بيشة والدهناء والصمان والتنهات، و29 في المدينة المنورة، و28 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
بريدة وعرعر وحفر الباطن 7، وطريف 8، والسودة 9، وسكاكا ورفحاء والصمان والقريات 10 درجات مئوية.