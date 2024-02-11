إغلاق طريق عقبة الباحة احترازيًا بسبب الأمطار

أ أ
أعلنت إمارة منطقة الباحة، قبل قليل، أنه تم إغلاق طريق عقبة الباحة احترازياً بسبب الأمطار لوجو عوائق على الطريق.
إغلاق طريق عقبة الباحة احترازيًا
وقالت إمارة منطقة الباحة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "إن العمل جاري من قبل جهة الاختصاص لإزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق".
أمطار على منطقة الباحة
شهِدت منطقة الباحة، أمس السبت، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه ومنتزهاتها, شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظة بلجرشي، وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها اللهُ سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد. ولا تزال الأمطار مستمرة بغزارة على المنطقة ومحافظاتها.
🛑 تم اغلاق طريق 🛑— إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) February 10, 2024
عقبة الباحة احترازياً بسبب الأمطار
لوجود عوائق والعمل جاري من قبل جهة الإختصاص لإزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق. pic.twitter.com/y1e8SSHG7J