إغلاق طريق عقبة الباحة احترازيًا بسبب الأمطار

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أعلنت إمارة منطقة الباحة، قبل قليل، أنه تم إغلاق طريق عقبة الباحة احترازياً بسبب الأمطار لوجو عوائق على الطريق.





إغلاق طريق عقبة الباحة احترازيًا



أمطار على منطقة الباحة



🛑 تم اغلاق طريق 🛑

عقبة الباحة احترازياً بسبب الأمطار

لوجود عوائق والعمل جاري من قبل جهة الإختصاص لإزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق. pic.twitter.com/y1e8SSHG7J — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) February 10, 2024

وقالت إمارة منطقة الباحة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "إن العمل جاري من قبل جهة الاختصاص لإزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق".شهِدت منطقة الباحة، أمس السبت، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه ومنتزهاتها, شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظة بلجرشي، وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها اللهُ سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد. ولا تزال الأمطار مستمرة بغزارة على المنطقة ومحافظاتها.