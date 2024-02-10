بردية كثيفة تغلق الطريق بين زهوة ونعيجان غرب رفحاء (فيديو)

أ أ

وثق مقطع فيديو متداول، تساقط البرد بكثافة بين زهوة ونعيجان غرب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، مما تسبب بإغلاق الطرق السريعة.





أمطار غزيرة وبرد كثيف



توقعات حالة الطقس



وشهدت محافظة رفحاء خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار وتساقط البرد بكثافة، جعلها الله أمطار خير وبركة.وهطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، شملت المحافظة وعدداً من المراكز التابعة لها، جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.