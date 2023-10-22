إعصار مداري.. "الحصيني" يكشف تأثير العاصفة "تيج" على أجواء المملكة

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تشكلت في الساعات الأخير الماضية حالة مدارية في بحر العرب وتم تسميتها بـ "تيج".





عاصفة مدارية على أجواء الخريج اضافة اعلان



الإعصار تعمق من الدرجة الثانية



العاصفة "تيج" لن تؤثر على أجواء المملكة



سبب اسم العاصفة المدارية بـ "تيج"



وتحول الاضطراب المداري لـ"عاصفة مدارية"، وبدأ الانتقال باتجاه السواحل اليمنية والعمانية، ووصل لجزيرة سقطرى.وقال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إن تصنيف الحالة هو عاصفة مدارية تعمقت إلى إعصار من الدرجة الثانية.وأوضح أن سرعة الرياح وصلت إلى 50 عقدة " 95 كم"، تقريبًا، مع احتمال تسارع وتيرة سرعة الرياح، وأن العاصفة في تطور متسارع واحتمال تحولها إلى إعصار.وأضاف أن المسار حتى الآن بين ظفار العمانية والمهرة اليمنية واحتمال بتغيير مسارها.وعن تأثيرها على المملكة، أكد أنه لا يوجد تأثير على المملكة بشكل مباشر، لكن متوقع أن تؤثر بشكل غير مباشر وذلك بكث رطوبة التي تعتبر مادة السحاب ومتى ما حدث ذلك فابشروا بالخيرات على بلادنا.وعن اسم العاصفة المدارية والذي تم اختياره "تيج"، فقد تم تسميته من قبل الهند، ويعني "الحركة السريعة"، في إشارة لسرعة العاصفة.تطورات الإعصار عبر الأقمار الصناعيةووفقًا لأحدث صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، يبدو أن العاصفة المدارية "تيج" ما زالت تتطور في بحر العرب، حيث تمت ملاحظتها جنوب غرب بحر العرب على خط العرض 10 شمالًا وخط الطول 58.53 شرقًا. وتبعد العاصفة حوالي 870 كيلومترًا عن سواحل سلطنة عمان.

سرعة الرياح



وحسب "العربية"، فإنه يتوقع أن تصل سرعة الرياح حول مركز العاصفة إلى 63 عقدة، حيث تستمر العاصفة في التحرك نحو الغرب مع احتمالية تطورها إلى إعصار من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.