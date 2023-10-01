تبرد فيه الأجواء.. "الحصيني" يكشف عن الخصائص المناخية لشهر أكتوبر

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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن أهم الخصائص المناخية لشهر أكتوبر.





الخصائص المناخية لشهر أكتوبر اضافة اعلان



سحب ممطرة ورياح متربة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن شهر أكتوبر هو أحد شهور الخريف وهو يتميز بعدد من الخصائص المناخية،و التي منها:1 - تزداد فيه ساعات الليل.2 - تتناقص فيه ساعات النهار.3 - يبرد آخر الليل تدريجيًا على معظم مناطق المملكة.4 - اليوم الثالث منه يظهر فيه النجم الرابع من نجوم سهيل وهو الصرفة، ينصرف فيه الحر نهارًا تدريجيًا.5 - اليوم السادس عشر منه بداية الوسم يوافق واحد ربيع ثاني 1445هـ وهو أفضل وقت للأمطار.يأتي هذا في وقت توقع فيه المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة.رياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.