لـ 48 ساعة.. "الحصيني" يُحذر من منخفض جوي مداري على أجواء المملكة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من منخفض جوي مداري متوقع أن يؤثر على أجواء المملكة.

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منخفض جوي شرق بحر العرب



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن النماذج العددية للطقس تشير إلى احتمال تشكل منخفض جوي جنوب شرق بحر العرب خلال 48 ساعة القادمة.منخفض مداري يؤثر على أجواء المملكةوأضاف أنه ينوّه إلى احتمال تطوره إلى منخفض مداري - إن شاء الله - وتأثيره على المملكة أن تَشكُّل المنخفض - سوف يكون بطريق غير مباشر، وذلك بضخ رطوبة والتي هي مادة السحاب ومقدار الرطوبة المتوقعة تختلف باختلاف مسار الحالة المدارية.أجواء الرياض تسجل رطوبة عاليةوأشار إلى أن العاصمة الرياض صباح اليوم الأربعاء ٣ ربيع ثاني ١٤٤٥هـ الساعة السادسة كأنها مدينة ساحلية ووصلت الرطوبة فيها ٧٠٪.وبين أن ذلك بسبب امتداد لسان من الرطوبة - اللون الأزرق - من الخليج العربي إلى العاصمة الرياض.