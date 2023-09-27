"الحصيني": يبشر بتحسن درجات الحرارة ويطالب بتخفيض مؤشر المكيف

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بشر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، بتحسن طفيف في درجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع.



تخفيض مؤشر تبريد المكيف اضافة اعلان



أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وطالب على حسابه في منصة "إكس"، بتخفيض مؤشر تبريد المكيف، متوقعًا أن تكسر الحرارة العظمى الأربعينيات نزولاً منذ دخول فصل الخريف لهذا العام.وأضاف أن البداية تكون من المنطقة الشمالية، ثم الوسطى فالشرقية ثم باقي مدن المملكة والخليج، مع توقعات بتساقط أمطار متوسطة المدى وبعيدة المدى.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، و كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.





الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.