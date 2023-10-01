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حريق هائل يلتهم واجهة فندق هيلتون جاردن بالرياض

حريق
الحريق
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة اندلاع حريق في فندق هيلتون جاردن بحي العليا بمدينة الرياض.

نيران تلتهم واجهة المبنى

وأبان الفيديو النيران تلتهم واجهة الفندق، والدخان الأسود الكثيف يغطي المكان .

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وأمس السبت، أعلن الدفاع المدني بالرياض عن إخماد حريق في واجهة مبنى سكني بحي العليا، مشيرًا إلى أنه نتج عنه احتراق (9) مركبات، ولا إصابات.


وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني ببيشة، إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي، مشيرًا إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية.

دفاع مدني بيشة

وقال الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" الدفاع المدني ببيشه ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني القطيف بالشرقية تمكن من إخماد حريق ضخم.

السيطرة على حريق في القطيف

وأوضح الدفاع المدني على حسابه في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت للسيطرة على حريق في مستودع بحي المجيدية.
وأكد أن  الحريق تم السيطرة عليه ولله الحمد دون أن يسفر عن أية إصابات ولا خسائر مادية.

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