حريق يلتهم محالا تجارية بحي الفيصلية في الرياض

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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حريقًا في محال تجارية بحي الفيصلية.



حريق حي الفيصلية



وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أنه تمت السطرة على الحريق دون إصابات، بفضل الله. اضافة اعلان



وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني محافظة الطائف، تباشر إخماد حريق هائل.



حريق ضخم في الطائف



وأوضحت أن فرق الإنقاذ بالطائف تحركت مسرعة في محاولات للسيطرة على حريق ضخم في قرى الشطبات والشرمان.



الدفاع المدني يدعو الأهالي لإخلاء المنازل



وأكدت أن الحماية المدنية دعت الأهالي والسكان لإخلاء المنازل المحيطة بمكان الحريق، حتى يتم السيطرة عليه سريعًا وحفاظًا على سلامة الجميع.

