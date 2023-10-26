السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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إحكام توضح المقصود بالإعلان عن طلبات تملك العقارات ومدته

احكام
إحكام
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أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، المقصود بالإعلان عن طلبات تملك العقارات.

إعلانات طلبات تملك العقارات


وأشارت الأمانة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الإعلان هو عبارة عن نشر طلب التملّك المرفوع عبر منصة إحكام، ومدته 30 يوما.

اضافة اعلان


وبينت أن الهدف من الاعلان، هو إتاحة الفرصة للمواطنين والجهات الحكومية والاعتبارية
لتقديم اعتراض على طلب التملّك المعلن عنه وإرفاق المستندات اللازمة، مؤكدة أن موقع الإعلان هو "Ehkaam.sa".

وفي وقت سابق، أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، بالتفصيل أبرز خدمات مركز الاتصال الموحد لراغبي تملك العقارات.
وأوضحت منصة إحكام عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن خدمات المركز تشمل التالي:

خدمات مركز الاتصال الموحج


- التعريف بقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
- الرد على الاستفسارات
- تلقي الملاحظات

وأشارت منصة إحكام إلى أن أوقات العمل من 5 ص لـ 7م من الأحد إلى الخميس.

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، قد أكدت أن لجان النظر تنظر في 5 طلبات لتملك العقارات.

طلبات التعديل الشكلية للصكوك


وبينت الأمانة أن هذه الطلبات هي: طلبات التملك وطلبات التعديل الشكلية للصكوك وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام.

حدود الحرمين قبل الأمر الملكي


بالإضافة إلى طلبات تعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي (أ / 218) في 1441/3/25هـ.
وتضمنت الطلبات، طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي رقم 13926 وتاريخ 1428/9/1هـ.

أعضاء اللجان العامة للنظر


يذكر أن لجان النظر تضم أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة.

عن إحكام:


منصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات ( إحكام ) المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها.

اختصاصات الأمانة العامة للجان النظر:


1ـ النظر في طلبات التملك
2ـ النظر في طلبات التعديل
3ـ النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط
4ـ النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين


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