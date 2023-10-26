إحكام توضح المقصود بالإعلان عن طلبات تملك العقارات ومدته

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أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، المقصود بالإعلان عن طلبات تملك العقارات.





إعلانات طلبات تملك العقارات



اضافة اعلان

وأشارت الأمانة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الإعلان هو عبارة عن نشر طلب التملّك المرفوع عبر منصة إحكام، ومدته 30 يوما.



وبينت أن الهدف من الاعلان، هو إتاحة الفرصة للمواطنين والجهات الحكومية والاعتبارية

لتقديم اعتراض على طلب التملّك المعلن عنه وإرفاق المستندات اللازمة، مؤكدة أن موقع الإعلان هو "Ehkaam.sa".



وفي وقت سابق، أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، بالتفصيل أبرز خدمات مركز الاتصال الموحد لراغبي تملك العقارات.

وأوضحت منصة إحكام عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن خدمات المركز تشمل التالي:





خدمات مركز الاتصال الموحج



طلبات التعديل الشكلية للصكوك



حدود الحرمين قبل الأمر الملكي



أعضاء اللجان العامة للنظر



عن إحكام:



اختصاصات الأمانة العامة للجان النظر:



تذكير بخصوص الإطلاع على إعلانات تملك العقارات عبر المنصة الرقمية #إحكام pic.twitter.com/lV2wdo4osg — إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) October 25, 2023

- التعريف بقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات- الرد على الاستفسارات- تلقي الملاحظاتوأشارت منصة إحكام إلى أن أوقات العمل من 5 ص لـ 7م من الأحد إلى الخميس.وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، قد أكدت أن لجان النظر تنظر في 5 طلبات لتملك العقارات.وبينت الأمانة أن هذه الطلبات هي: طلبات التملك وطلبات التعديل الشكلية للصكوك وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام.بالإضافة إلى طلبات تعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي (أ / 218) في 1441/3/25هـ.وتضمنت الطلبات، طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي رقم 13926 وتاريخ 1428/9/1هـ.يذكر أن لجان النظر تضم أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة.منصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات ( إحكام ) المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها.1ـ النظر في طلبات التملك2ـ النظر في طلبات التعديل3ـ النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط4ـ النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين