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مختص : 40 ألف ريال أقل راتب شهري لمن يريد السكن في الرياض

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الشمري
أ أ
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قال المختص العقاري مطر الشمري إن من يريد استئجار شقة في الرياض فيجب أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 40 ألف ريال.

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وأوضح في لقاء على قناة "روتانا خليجية" أنه لا يمكن أن يعيش شخص يأخذ راتب 15 ألف في شمال الرياض حيث ترتفع أسعار الخدمات.

القطاع العقاري:

في سياق متصل، يعد القطاع العقاري في المملكة من أبرز القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي للبلاد.
ويشهد القطاع نموًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع أسعاره خلال الربع الثاني من العام الحالي في ظل ارتفاع الفائدة على القروض البنكية، مما يسهم في انخفاض الإقبال على الشراء بحسب الخبراء.

أرقام الهيئة العامة للإحصاء
وكشفت الهيئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المؤشر العام للعقار في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بواقع 0.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.
وأشارت الهيئة إلى أن صعود المؤشر جاء تأثرًا بارتفاع العقارات السكنية بنسبة 1.1 في المئة، والعقارات التجارية بمعدل 0.2 في المئة، في حين شهد القطاع العقاري الزراعي انخفاضًا بمعدل 0.3%

استقرار آليات السوق العقاري
وقالت الهيئة العامة للعقار إن "السوق العقارية في المملكة سوقًا مفتوحة وتخضع للعرض والطلب، فمتى كان هناك توازن بين العرض والطلب وتمكين للقدرة الشرائية لطالبي السكن، فإن القطاع يعد مستقراً جداً".
وأوضحت أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا في الحجم والإمكانات، لافتة في الوقت ذاته إلى أن دورها يتركز في دراسة الأسواق والبيانات العقارية وبيانات القيم السوقية.

تحديات تواجه السوق
وأشارت الهيئة العامة للعقار في حديثها إلى أن القطاع لا يزال يواجه عددًا من التحديات مثل حوكمة القطاع، ورفع الشفافية، ورفع فاعلية السوق.
وأضافت "أنها تعمل وفقًا لإستراتيجية شاملة للقطاع صدرت موافقة مجلس الوزراء أخيرًا عليها".
وقالت إن الإستراتيجية بنيت على أربع ركائز رئيسة وهي: حوكمة القطاع العقاري، وتمكينه واستدامته، وفاعلية السوق، وأخيراً خدمة الشركاء.

3 أولويات ركيزة أساسية
وأشارت "هيئة العقار" إلى وجود ثلاث أولويات وضعت كركيزة أساسية هي اقتراح الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعالة، وتحسين آليات الإشراف.

توقعات الحماد للسوق العقاري
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحمّاد، إن حجم سوق العقارات بالمملكة يتوقع له أن يزيد من 241 مليار ريال في عام 2023 إلى ما يزيد عن 353 مليار ريال، مع حلول عام 2028.
وذكر الحماد ضمن بيان حول القمة العالمية لقادة العقار والتي ستقام في ديسمبر بالرياض بأنّ انعقاد القمة العالمية لقادة العقار بالرياض، يعد مساحة اتصالية مهمة لطرح تجربة القطاع العقاري في المملكة.
وما حققته من إنجازات لافتة، ونقلة كبيرة، خاصة في مجال التشريعات العقارية وما طرأ عليها من تحديث وتطوير يتوافق مع النمو الكبير في هذا القطاع.

التعريف بتجربة المملكة العقارية
وأشار إلى أنّ الهيئة العامة للعقار تشارك بفعالية في أعمال ونقاشات القمة، للتعريف بتجربة المملكة في هذا القطاع الحيوي البالغ الأهمية، وما يحمله من تحديات وفرص واعدة.
وتشهد القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات التي تستعد العاصمة الرياض لاستضافتها في ديسمبر 2023 مناقشة أحدث المستجدات والتطورات في منظومة العقار، محليًا ودوليًا.
وذلك وسط مشاركة واسعة من صنّاع وقادة القرار العقاري، على كافة المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية.

دعم ورعاية انعقاد القمة
ويأتي انعقاد القمة بدعم ورعاية من «الهيئة العامة للعقار» وبالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري من حِراك واسع على المستويين المحلي والدولي، تمثل في العديد من التطورات والمستجدات في مختلف مجالاته بصورة عامة.
وتعد هذه القمة فرصة لإبراز دور المملكة الرائد في القطاع العقاري، سيما وأن القمة ستشهد مشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العالمي للعقارات.

مشاركة متحدثين عالميين
كما يأتي هذا إضافة لمشاركة عدة متحدثين عالميين يمثلون أكثر من مئة وعشر دول سيثرون النقاشات والحوارات، وذلك من خلال تقديمهم لتجاربهم وخبراتهم العقارية.


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