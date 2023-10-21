هل يمكن التعديل على طلبات تملك العقار أثناء فترة الدراسة؟ إحكام توضح

طلبات التملك وفترة الدراسة اضافة اعلان



خدمات مركز الاتصال الموحج



طلبات التعديل الشكلية للصكوك



حدود الحرمين قبل الأمر الملكي



أعضاء اللجان العامة للنظر



أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، مدى إمكانية التعديل على طلبات تملك العقار أثناء فترة الدراسة.جاء ذلك في رد من منصة إحكام على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية تعديل الطلب بعد ورود رسالة تفيد بأهمية التعديل في بعض البيانات والتفاصيل.وأجابت منصة إحكام، بقولها: "يتعذر فتح الطلب أثناء مرحلة الدراسة، وفي حال وجود نقص أو ملاحظة جوهرية سيتم التواصل معكم و طلب إفادتكم، نسعد بتواصلك".وفي وقت سابق، أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، بالتفصيل أبرز خدمات مركز الاتصال الموحد لراغبي تملك العقارات.وأوضحت منصة إحكام عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن خدمات المركز تشمل التالي:- التعريف بقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات- الرد على الاستفسارات- تلقي الملاحظاتوأشارت منصة إحكام إلى أن أوقات العمل من 5 ص لـ 7م من الأحد إلى الخميس.وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، قد أكدت أن لجان النظر تنظر في 5 طلبات لتملك العقارات.وبينت الأمانة أن هذه الطلبات هي: طلبات التملك وطلبات التعديل الشكلية للصكوك وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام.بالإضافة إلى طلبات تعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي (أ / 218) في 1441/3/25هـ.وتضمنت الطلبات، طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي رقم 13926 وتاريخ 1428/9/1هـ.يذكر أن لجان النظر تضم أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة.