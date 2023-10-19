منصة إحكام توضح أبرز خدمات مركز الاتصال الموحد لراغبي تملك العقارات

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أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، بالتفصيل أبرز خدمات مركز الاتصال الموحد لراغبي تملك العقارات.
وأوضحت منصة إحكام عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن خدمات المركز تشمل التالي:
خدمات مركز الاتصال الموحج
- التعريف بقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
- الرد على الاستفسارات
- تلقي الملاحظات
وأشارت منصة إحكام إلى أن أوقات العمل من 5 ص لـ 7م من الأحد إلى الخميس.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، قد أكدت أن لجان النظر تنظر في 5 طلبات لتملك العقارات.
وبينت الأمانة أن هذه الطلبات هي: طلبات التملك وطلبات التعديل الشكلية
للصكوك وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام.
طلبات التعديل الشكلية للصكوك
بالإضافة إلى طلبات تعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين قبل الأمر
الملكي (أ / 218) في 1441/3/25هـ.
حدود الحرمين قبل الأمر الملكي
وتضمنت الطلبات، طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي رقم 13926 وتاريخ 1428/9/1هـ.
يذكر أن لجان النظر تضم أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه
والزراعة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل
والهيئة العامة لعقارات الدولة.
أعضاء اللجان العامة للنظر
منصة إحكام هي الأمانة
العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات ( إحكام ) المعنية بالأعمال التنظيمية
والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في
مهماتها.
عن إحكام:
1ـ النظر في طلبات
التملك
اختصاصات الأمانة
العامة للجان النظر:
2ـ النظر في طلبات التعديل
3ـ النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط
4ـ النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين