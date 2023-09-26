إحباط محاولة تهريب نحو 30 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 29,700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.





تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



طريقة الاتصال في مناطق المملكة



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وأكدت في الوقت نفسه، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

والاتصال برقم "999" في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995".

وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.





