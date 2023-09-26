الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

إحباط محاولة تهريب نحو 30 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير

حرس الحدود
قوات حرس الحدود
أ أ
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 29,700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

 وأكدت في الوقت نفسه، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

طريقة الاتصال في مناطق المملكة

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

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والاتصال برقم "999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995".

وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.



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