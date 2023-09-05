أمطار كثيفة على عسير والمدينة.. والأرصاد تكشف التفاصيل



هطلت - اليوم - أمطارٌ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات محايل عسير ورجال ألمع وبارق بمنطقة عسير، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

المركز الوطني للأرصاد:

المدينة المنورة:



وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة و بدر والمهد ووادي الفرع والحناكية، تبدأ الساعة الـ ١ مساءً وتستمر حتى الـ ١٠ مساء.

في سياق متصل ، توقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس غداً - بمشيئة الله - هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

في وقت سابق ، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية مع دخول فصل الخريف الذي بقى عليه يومان وفق "حسابات العرب".

حالة مطرية متوقعة مع بداية الخريف

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، من تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على مناطق مختلفة من المملكة.

وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى أجزاء متفرقة من منطقة مكة.

أمطار وسيول على عدد من مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح مغبرة على 5 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

تكون الضباب على 6 مناطق

وبين أن الحالة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشمالية والجوف

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.