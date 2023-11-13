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إحباط تهريب 850 ألف حبة كبتاجون مخبأة بهذه الطريقة

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إحباط تهريب 850 ألف حبة كبتاجون
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 852 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.اضافة اعلان

الشحنة كانت مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي وخزان وقود

 وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي وخزان وقود المركبة.


إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة

 وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.


ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات

 ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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