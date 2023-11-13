إحباط تهريب 850 ألف حبة كبتاجون مخبأة بهذه الطريقة

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 852 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. اضافة اعلان





الشحنة كانت مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي وخزان وقود



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