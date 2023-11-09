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وزير الدفاع يلتقي نظيره اليوناني لاستعراض آخر التطورات في غزة

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وزير الدفاع يلتقي نظيره اليوناني
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم في الرياض، معالي وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس ديندياس.

استعراض أوجه التعاون:اضافة اعلان


وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون في المجال العسكري والدفاعي وسُبل تعزيزه وتطويره.

أبرز القضايا المطروحة:


كما ناقش الجانبان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات في غزة ومحيطها، مؤكدًا سموه ضرورة وقف العمليات العسكرية، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واستئناف مسار السلام.

حضور اللقاء:


حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي.

كما حضر أيضا معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري المكلف في سفارة المملكة العربية السعودية في أثينا العقيد الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.

الجانب اليوناني:


كما حضره من الجانب اليوناني سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس، ومستشار معالي الوزير للشؤون الدبلوماسية اليفثيريوس أنجلوبولوس، ومساعد مستشار معالي الوزير للشؤون الدبلوماسية جورجيوس ارناوتيس، والملحق العسكري بسفارة جمهورية اليونان لدى المملكة العقيد يوانيس سبايروبولوس.

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