عقوبات مغلظة.. حرس الحدود يحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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حذرت المديرية العامة لحرس الحدود من مساعدة مخالفي أمن الحدود
ويوضّح العقوبات في معرض وزارة الداخلية بمنطقة الرياض.
أضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدودوتشارك المديرية، ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق
المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، الذي يستمر حتى
يوم الأحد المقبل في مجمع النخيل مول بمنطقة الرياض.
حملة وطن بلا مخالفويهدف المعرض إلى إبراز جهود وزارة الداخلية في حملة
"وطن بلا مخالف"، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، وتوعية المواطنين
والمقيمين بالالتزام بنظامي الإقامة وأمن الحدود.
كما يهدف إلى عرض التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
ضرورة الإبلاغ عن المخالفينوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات
لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة
بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.