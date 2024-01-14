الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إحباط تهريب كميات كبيرة من السموم في الدائر بجازان

حرس الحدود
حرس الحدود
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

إحباط تهريب 122,200 قرص مخدر


ففي منطقة مكة المكرمة، تمكنت مكافحة المخدرات من القبض على مقيم بمحافظة جدة لترويجه 122,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وفي عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطنٍ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في مركبة يقودها وضبط بحوزته ذخيرة حية بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

طرق الإبلاغ عن عمليات التهريب:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

كما تم تخصيص الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

بدء تحديث القائمة المبدئية لمستثمري النشاطات البيئية.. وموعد الانتهاء منه

عاجل.. مفاجأة بشأن صدارة المملكة للخطوط الجوية وأسعار تذاكر 2024

تعيين الدكتور آل الشيخ مبارك رئيساً تنفيذياً لشركة المياه الوطنية والمهندس الشبل مستشار لرئيس مجلس الإدارة

"توكلنا" يكشف عن أهم مزايا خدمة "واكب"

عاجل.. تحذير من "النيابة العامة" بشأن عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 10:53 م السبت، 13 يناير 2024

في عسير وجدة .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

دوريات امنية - عسير - البيئة 9:22 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

في جازان وعسير .. الإطاحة بمروجي السموم ومخالفي أمن الحدود

حرس الحدود - السعودية 8:54 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

حرس الحدود بجازان ينقذ بحارا من جنسية عربية

حرس الحدود 7:23 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 105 كجم من القات المخدر

اقرأ أيضا

شركات الكهرباء
5:49 م الأحد، 14 يناير 2024

تنظيم المياه والكهرباء تحدد قيمة التعويض حال انقطاع الخدمة عن المستهلك

مجلس شؤون الجامعات - وزارة التعليم
5:27 م الأحد، 14 يناير 2024

"الدرجات العلمية المُخصّصة ذاتياً".. خيار متاح لأكثر من تخصص في جامعات المملكة

images
5:03 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. تفاصيل وفاة طالب سقط من سطح مدرسة في مكة.. وتحقيقات أمنية

222
4:57 م الأحد، 14 يناير 2024

بزراعة 165 ألف شجرة وشجيرة.. "الغطاء النباتي" يعيد تأهيل متنزه المحالب في روضة سدير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:00 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. وفاة طالب سقط من سطح المدرسة بمكة وتنفيذ حكم الشرع في قاتل مقيمين بالقصيم

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
9:32 م الأحد، 14 يناير 2024

إصابات وحالة وفاة وأضرار مادية إثر حريق بمحطة وقود في تبوك

هيئة تقويم التعليم
9:04 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. تقويم التعليم توضح تفاصيل خدمة عدم القدرة على التسجيل للاختبارات بسبب العمر

ا
8:48 م الأحد، 14 يناير 2024

"فليكرم ضيفه".. مواطنون يفتحون أبوابهم 24 ساعة بالقصيم لإكرام الضيوف

مساند
8:03 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من منصة مساند بشأن استقدام العمالة من الهند

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
7:06 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. مفاجأة بشأن صدارة المملكة للخطوط الجوية وأسعار تذاكر 2024