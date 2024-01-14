إحباط تهريب كميات كبيرة من السموم في الدائر بجازان

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان



واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 122,200 قرص مخدر



طرق الإبلاغ عن عمليات التهريب:



ففي منطقة مكة المكرمة، تمكنت مكافحة المخدرات من القبض على مقيم بمحافظة جدة لترويجه 122,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.وفي عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطنٍ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في مركبة يقودها وضبط بحوزته ذخيرة حية بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.كما تم تخصيص الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.