الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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انخفاض درجات الحرارة.. العظمى 33 بجدة والصغرى 5 في طريف

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجة الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في جدة، وأقلها 5 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، و32 في مكة وجازان، و30 في القنفذة وينبع، و27 في الوجه وشرورة، و25 في المدينة المنورة، و24 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والسودة 5، وتبوك 6، وحائل والباحة وسكاكا 8، وعرعر والمجمعة والطائف 9 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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