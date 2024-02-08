4 بحائل و31 في ينبع.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

أ أ
أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في ينبع، وأقلها 4 درجات في حائل.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في مكة وجازان، و29 في جدة والقنفذة و26 في المدينة المنورة، و21 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
حائل 4، وطريف وتبوك 5، والقريات وبريدة والسودة 6، وسكاكا وعرعر والمجمعة ورفحاء 7، والدهناء والصمان والدوادمي والرياض وحفر الباطن والتنهات والصمان والدهناء 9 درجات مئوية.