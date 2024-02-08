الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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4 بحائل و31 في ينبع.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في ينبع، وأقلها 4 درجات في حائل.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في مكة وجازان، و29 في جدة والقنفذة و26 في المدينة المنورة، و21 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
حائل 4، وطريف وتبوك 5، والقريات وبريدة والسودة 6، وسكاكا وعرعر والمجمعة ورفحاء 7، والدهناء والصمان والدوادمي والرياض وحفر الباطن والتنهات والصمان والدهناء 9 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية غزيرة مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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