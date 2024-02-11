درجات الحرارة.. أجواء طريف الأشد برودة على مستوى مناطق المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32
في شرورة، وأقلها 3 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في جدة ونجران، و28 في مكة والعلا وينبع، و24 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 3، القريات 4، وتبوك والسودة 5، وسكاكا وحائل 8، والمجمعة وأبها وحفر الباطن والقنفذة وعرعر 9 درجات مئوية.