انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32
في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 6 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 في جازان، و30 في جدة والقنفذة ويبنع، و27 في المدينة المنورة وبيشة والوجه، و19 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 6، وطريف وسكاكا 7، وحائل 8، الدوادمي والمجمعة 9، والباحة وعرعر 10 درجات مئوية.