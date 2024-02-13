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انخفاض مستمر.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرراة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 6 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 في جازان، و30 في جدة والقنفذة ويبنع، و27 في المدينة المنورة وبيشة والوجه، و19 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 6، وطريف وسكاكا 7، وحائل 8، الدوادمي والمجمعة 9، والباحة وعرعر 10 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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