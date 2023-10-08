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بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، يستمر العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا. اضافة اعلان





زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش

استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن



وصدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.كما قررت القيادة الرشيدة استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن، لمدة 3 أشهر حتى ديسمبر المقبل.أهداف زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعيوأوضح حساب مستفيدي الضمان الاجتماعي وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل، أهم أهداف زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:1 – تغطية ارتفاع السلع الأساسية.2 – ضمان حد أدني يلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة.3 – تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقًا.يأتي هذا القرار استمرارًا للدعم السخي وغير المحدود من لدن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل كافة المتغيرات الاقتصادية؛ كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.