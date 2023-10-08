بعد قرارات خادم الحرمين.. وزير الموارد البشرية يوجه الشكر للقيادة على زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

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رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن. اضافة اعلان





القرار يلبي الاحتياجات لكل مستفيد



تمديد دعم حساب المواطن 3 أشهر



وقال الراجحي إن التوجه الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب من الضمان الاجتماعي، يسهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات لكل مستفيد، من خلال تقديم الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب.وأكد أن هذه الزيادة ستساهم في تعزيز فرص تمكين المستفيدين، حيث يأتي التوجيه الكريم مع استمرار دعم حساب المواطن واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من البرامج لمدة 3 أشهر حتى ديسمبر المقبل.يأتي هذا بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%. ثانياً: استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا. ثالثاً: استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن.